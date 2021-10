அன்று பைக் திருடன்... இன்று கால்பந்தின் பிதாமகன்! #HBDZlatan

அவர் எப்போது பேசினாலும், தன்னையே மூன்றாம் நபர்போலத்தான் குறிப்பிடுவார். உதாரணமாக, `இது என்னுடையது' என்று கூற மாட்டார். `இது ஸ்லாடனுடையது' என்பார். இப்படி அனைத்திலும் அவர் தனித்துவமானவர். தன்னை எந்த இடத்திலும் உயர்த்தித்தான் பேசுவார். எரிக் கான்டோனா, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன். `கிங் ஆஃப் மான்செஸ்டர்' என்று அழைக்கப்பட்டவர். ``அவரைப்போல் நீங்களும் மான்செஸ்டரின் கிங் ஆவீர்களா?'' என்று கேட்க, ``No, I will be God of Manchester" என்று அவர் பதிலளிக்க, மெர்சலாகினர் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ரசிகர்கள். இதுதான் ஸ்லாடன். தனக்கு மேலானவர் எவருமே இல்லை என நினைப்பவர். பொதுவாகவே `நான்' என்ற அகந்தையை வெறுக்கும் இந்த உலகம், ஸ்லாடனின் அகந்தையை மட்டும் ரசிப்பது விநோத முரண்.