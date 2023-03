WPL: `சிக்சரே இல்ல; ஆனா சம்பவம் இருந்துச்சு!'- அதிரடி காட்டிய ஹர்மன்ப்ரீத் வென்று காட்டிய மும்பை

டாஸை வென்ற குஜராத் அணியின் கேப்டனான பெத் மூனியிடம் ரவிசாஸ்திரி 'Go out and have a Blast' என வாழ்த்து கூறி அனுப்பியிருந்தார். ஆனால், உண்மையில் நேற்று 'Blast' ஐ நிகழ்த்தியது மும்பை இந்தியன்ஸ்தான். குறிப்பாக, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரின் அந்த அதிரடி ஆட்டம் யாரும் எதிர்பாராதது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 207 ரன்களை எடுத்திருந்தது. பெண்கள் டி20 போட்டிகளில் 200+ ஸ்கோர் என்பது அடிக்கடி நிகழ்வதல்ல. சமீபத்தில் நடந்த பெண்களுக்கான டி20 உலகக்கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 200+ ஸ்கோரை எடுத்திருந்தது. பெண்கள் டி20 உலகக்கோப்பையில் 200+ ஸ்கோரை எட்டிய முதல் அணி எனும் பெருமையை இங்கிலாந்து பெற்றது. பெண்கள் கிரிக்கெட்டுக்கும் 200+ ஸ்கோருக்கும் இடையேயான அரிய பந்தத்தை இந்த புள்ளி விவரம் மூலமே புரிந்துகொள்ள முடியும். அப்படியிருக்கையில், இப்படி ஒரு புதிய சீசனின் அறிமுக போட்டியிலேயே ஒரு அணி 200+ ஸ்கோரை எட்டியது பெரிதும் பாராட்டப்பட வேண்டியது. மேலும், மும்பை இந்தியன்ஸின் இந்த பெர்ஃபார்மென்ஸ் இந்தத் தொடரின் தரம் என்னவாக இருக்கப்போகிறது என்பதற்கான முன்னோட்டமாகவும் அமைந்திருந்தது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் 207 ரன்களை எட்டியதற்கு மிக முக்கிய காரணம் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்தான்.