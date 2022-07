Harsha Bhogle: அடிப்படை நாகரிகம் தெரிந்த குரல்; யாரையும் சார்ந்து பேசாத சிறந்த கமென்டேட்டர்!

புஜாராவின் பேட்டிங் குறித்து இப்படியொரு கமென்ட். இதை புஜாராவே கேட்டுவிட்டு சிரித்திருப்பார். இங்கிலாந்துடனான டெஸ்ட் சீரிஸின் போது மைக்கேல் ஆதர்டன் "இது இங்கிலாந்து மைதானம். ஆனால் இந்தியாவுக்குத்தான் ஆதரவு அதிகம் இருக்கிறது. பிட்ச்சும் இந்திய ஸ்பின்னர்களுக்குத்தான் ஒத்துழைக்கிறது. எங்கள் நாட்டின் உபசரிப்பை பார்த்தீர்களா?" எனக் கேட்க, அதற்கு ஹர்ஷா போக்லே, "உங்களை எங்கள் நாட்டை பல காலம் ஆள விட்டிருக்கிறோம். குறைந்தபட்சம் நீங்கள் இதையாவது எங்களுக்குச் செய்ய வேண்டாமா?" என கேட்க கமென்ட்ரி பாக்ஸில் ஒரே குதூகலம்தான். எப்படி மாஸ் ஹீரோக்களுக்கு வெறித்தனமான பிஜிஎம்-கள் கூடுதல் மாஸ் கூட்டுமோ, அதேபோல ஹர்ஷாவின் குரலும் பன்ச்சும் பல வீரர்களை மாஸ் ஹீரோக்களாக மனதில் பதிய வைத்திருக்கிறது. "விக்கெட் விழுந்த பிறகும் ரசிகர் கூட்டம் மொத்தமும் ஆராவாரமாக கூச்சல் போடுகிறது என்றால் சச்சின் மைதானத்திற்குள் வருகிறார் என்று அர்த்தம்" என இவர் கொடுத்த பன்ச் ரசிகர்களை விசிலடித்து கொண்டாட வைத்தது. 'Ladies and Gentlemen, fasten your seatbelts. We are ready for the take off' என ஏபிடிக்கு கமென்ட் கொடுத்து சிலிர்க்க வைத்திருக்கிறார்.