பவர் ப்ளே-2 : அஷ்வினை ஏன் விலக்குகிறார் விராட் கோலி... தலைசிறந்த ஸ்பின்னருக்கு நிரந்தர இடம் இல்லையா?

அஷ்வினின் அழகிய முரண்!



அஷ்வினின் அடிப்படையே இந்த அழகிய முரண்தான். அவர் செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் இதைப் பார்க்க முடியும். அவருடைய பேட்டிங்கை எடுத்துக் கொள்வோம். அஷ்வினின் வசீகரமான பேட்டிங் வி.வி.எஸ்.லக்ஷ்மனை நியாபகப்படுத்துக் கூடியது. அந்தளவுக்கு டைம் கொடுத்து அவர் பந்தை தட்டுவார். ஆனால், அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டான்ஸை கொஞ்சம் உற்றுப் பாருங்கள். பாரம் சுமக்க முடியாமல் தடுமாறும் ஒரு முதியவர் போல பரிதாபமாக காட்சி தருவார்.

அடுத்த முரண் அவருடைய பந்துவீச்சு பாணி. அஷ்வின் ஒரு கிளாசிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான். ஆனால், நாதன் லயானைப் போல சுதி சுத்தமான கிளாசிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர் அல்ல. வழக்கமான ஆஃப் ஸ்பின்னர்கள் 90 சதவிகிதம் தங்களுடைய ஸ்டாக் பாலான ஆஃப் ஸ்பின்னரை வீசுவார்கள். மீதம் 10 சதவிகிதம் Arm ball, Under cutter, Flipper, Top spinner போன்ற ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட சில வஸ்துக்களை முயற்சிப்பார்கள்.

அஷ்வினோ தான் கற்றுக் கொண்ட மொத்த வித்தைகளையும் ஒரே சமயத்தில் இறக்கி வைக்கப் பார்ப்பார். இன்னொரு முக்கியமான முரண் அவருடைய பெளலிங் ஆக்ஷன். பொதுவாக கிளாசிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர்களின் ஆக்ஷன் side - on ஆகவிருக்கும். flight, drift, dip போன்ற சமாச்சாரங்களை பந்தில் ஏற்றுவதற்கு இந்த ஆக்ஷன் அவசியம். மேலும் அழகியல் ரீதியாகவும் side - on ஆக்ஷன் பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். சமீப காலத்தில் நல்ல side - on ஆக்ஷனுக்கு இங்கிலாந்தின் முன்னாள் சுழலர் கிராம் ஸ்வானை உதாரணமாகச் சொல்லலாம். அஷ்வினோ chest - on ஆக்ஷன் கொண்டவர். அதனால் தான் அவருடைய ஆக்ஷன் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு என்ன சுவாரசியம் என்றால் chest - on ஆக்ஷனை வைத்துக் கொண்டே அஷ்வினால் flight, drift, dip போன்றவற்றை சாதிக்க முடிகிறது.