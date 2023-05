Dhoni: `மஹி பாய்... உங்களுக்காக என்ன வேணும்னாலும் செய்வேன்!' வைரலாகும் ஜடேஜாவின் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு

குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு எதிரான முதல் குவாலிபையர் ஆட்டத்தில் 'மதிப்புமிக்க வீரர் விருது (Upstox Most Valuable Asset Of the Match)' ஜடேஜாவிற்கு வழங்கப்பட்டபோது ஜடேஜா, "அப்ஸ்டாக்ஸ்-க்குக் கூட நான் சிறப்பாக விளையாடியது தெரிகிறது. ஆனால், சில ரசிகர்களுக்குத் தெரியவில்லை" என்று தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கிண்டலாகப் பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கிடையில் தோனிக்கும் ஜடேஜாவிற்கும் சண்டை என்றெல்லாம் வதந்திகள் தீயாய்ப் பரவின.