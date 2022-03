விராட் கோலி: உலக அரங்கில் 100வது டெஸ்ட் ஆடும் 71வது வீரர் - தன் 71வது சதத்தையும் அடித்து சாதிப்பாரா?

2014 இங்கிலாந்து தொடர், ஒரு பேட்ஸ்மேனாக கோலி தோற்ற தொடர் அது. ஆஸ்திரேலியர்களையே அலறவைத்தவருக்கு இங்கிலாந்தின் ஸ்விங் ஆகும் பந்துகள் சோதனையைக் கொடுத்தன. வெறும் 13.4 ஆவரேஜோடு அத்தொடரை முடித்திருந்தார் கோலி. 'For Indian use only' என, அவருக்கு முத்திரை குத்த முயற்சிகள் நடந்தன. ஒரு யுகத்துக்கான வீரர், அவ்வளவு சுலபத்தில் பணிந்து விடுவாரா? அடுத்துவந்த வருடங்களில் கோலியின் உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் ஏறுமுகம் கண்டது. சச்சின் கற்றுத்தந்த ஃபார்வர்டு பிரஸ் முறையோடு தனது டெக்னிக்கில் என்ன தவறு, எங்கே இடறுகிறது என அனைத்தையும் பகுப்பாய்ந்து, தவறுகளைக் களைந்தெறிந்து, அசுரபலத்தோடு உருவெடுத்தார்.