ஷேன் வார்னே எனும் சுழற்பந்தின் சக்ரவர்த்தி... சர்ச்சைகளால் மறைக்கப்பட்ட சாதனைகள்!

‘’Shane do you understand how spin works…’’

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து ப்ளேயிங் லெவனில் ஸ்பின்னர் யாரையும் சேர்க்காதது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ஷேன் வார்னே. ஸ்பின்னரை சேர்க்காதது தவறு என விமர்சித்து ட்விட்டரில் எழுதியிருந்தார். அதற்கு ஒருவர் கமென்ட்டாக எழுதியிருந்ததுதான் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இருக்கும் ஆங்கில வரி.

உங்களுக்கு சுழற்பந்து எப்படி வேலை செய்யும் எனத் தெரியுமா என்கிற கேள்வியை எதிர்கொண்ட ஷேன் வார்னேதான் 90’களில் உலகின் நம்பர் 1 லெக் ஸ்பின்னர். இன்றுவரை லெக் ஸ்பின்னர்களுக்கு அவர்தான் ரோல் மாடல். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 1,000 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியிருக்கும் கிரிக்கெட்டின் எக்காலத்துக்குமான மிகச்சிறந்த வீரர்.