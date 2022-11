T20 World Cup: மூன்று அணிகள்; இரண்டு ஸ்பாட்; ஒரு போட்டி; வெளியேறப்போவது யார்?

ஆஸ்திரேலிய அணி தனது கடைசி போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தானை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. வெற்றி வாய்ப்பு ஆஸ்திரேலியாவுக்குதான் அதிகம் எனினும் அவர்களுக்கு ரன்ரேட் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடும். ஏனெனில், இந்த மூன்று அணிகளில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு மட்டும்தான் ரன்ரேட் நெகட்டிவ்வாக இருக்கிறது. மேலும், நியூசிலாந்து Vs அயர்லாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா Vs ஆஃப்கானிஸ்தான் போட்டிகள் நாளையே நடைபெறுகிறது. இங்கிலாந்து Vs இலங்கை போட்டி நாளை மறுநாள்தான் நடைபெறுகிறது. அதனால் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எவ்வளவு ரன்ரேட் வேண்டும் எவ்வளவு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டும் என்பதெல்லாம் தெளிவாகத் தெரியாது. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதிக வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டும்.