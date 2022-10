தட்டித் தூக்கிய இந்தியா; அசர வைத்த அயர்லாந்து - டி20 உலகக்கோப்பையின் டாப் 5 போட்டிகள் ஒரு ரீகேப்!

Slips between cup and the lip என வீசிய ஆறு பந்துகளில் நான்கு முறை விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பை நெதர்லாந்து தந்தது. பதற்றத்தில் அதை பிராட் நழுவவிட்டது யுவராஜின் ஆறு சிக்ஸர்கள் தந்த வலியைக்கூட ரசிகர்களுக்குச் சிறியதாக்கிவிட்டது.