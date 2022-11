ICC T20 WC: `சொன்னீங்களே... செஞ்சீங்களா?' இந்த 3 கேள்விகளுக்குப் பதில் இருக்குதா ரோஹித் - டிராவிட்?

சிலபஸ் மொத்தத்தையும் கரைத்து குடித்துவிட்டு தேர்வில் சென்று அத்தனையும் மறந்துவிட்டால் எப்படியிருக்கும்? அதே கதைதான் இந்திய அணிக்கும் நடந்திருக்கிறது. உலகக்கோப்பையை மனதில் வைத்து 'Going all out' அணுகுமுறையை வருடம் முழுவதும் பின்பற்றிவிட்டு உலகக்கோப்பையில் வந்து அதை அப்படியே மறந்துவிட்டார்கள்.