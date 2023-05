Shubman Gill: `MI-க்கு எதிரான சதம்தான் எனக்கு ஸ்பெஷலான ஒன்று'- சுப்மன் கில்

குறிப்பாக இளம் வீரர் சுப்மன் கில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக சிறப்பாக பங்காற்றியிருந்தார். இந்த ஐபிஎல் சீசனில் மட்டும் 890 ரன்களைக் குவித்து அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் முன்னணியில் இருக்கிறார். அதுமட்டுமின்றி ஐந்து அரைசதங்கள் மற்றும் மூன்று சதங்களையும் எடுத்து பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்து "Most Valuable Player Of The Season" உள்ளிட்ட பல விருதுகளையும் இந்த சீசனில் பெற்றிருக்கிறார்.