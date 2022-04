Ross Taylor: 17 ஆண்டுகள், 450 போட்டிகள், 18000+ ரன்கள், என்றும் நம்பர் 4; ஓய்வுபெறும் வசீகர புன்னகை!

இதெல்லாம் ஒரு சாம்பிள் மட்டும்தான். நியூசிலாந்தின் கிரிக்கெட் வரைபடத்தில் ஒரு பெரும்பகுதியை ராஸ் டெய்லர் மட்டுமே ஆக்கிரமித்திருக்கிறார். அந்த ஆக்கிரமிப்பிற்கு ராஸ் டெய்லரின் முந்தைய தலைமுறை வீரர்களுமே பெரிதாக உதவியிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, மார்ட்டின் க்ரோ. ராஸ் டெய்லரை பற்றிப் பேசுகையில் மார்ட்டின் க்ரோவைத் தவிர்க்கவே முடியாது.

ராஸ் டெய்லரின் ஆட்டத்தை முதன்முறையாக பார்த்த மார்ட்டின் க்ரோ 'He was nothing but a Dirty Slogger' எனக் கலாய்த்திருக்கிறார். Dirty Slogger என்ற வார்த்தை கொஞ்சம் நக்கலாகத் தெரிந்தாலும் ராஸ் டெய்லர் கடைசி வரைக்குமே அப்படித்தான் ஆடிக்கொண்டிருந்தார். கிரிக்கெட் புக்கில் இருக்கும் பெரும்பாலான ஷாட்களை அவரின் ஆட்டத்தில் காண முடியாது. மிட் விக்கெட்டின் தலைக்கு மேல் பொளேரென அடிக்கும் அந்த ஒரு ஷாட்தான் ராஸ் டெய்லரின் அடையாளம். அதைத்தான் பிரதானமாக ஆடுவார். இதுபோக ஸ்லாக் ஸ்வீப் மற்றும் சில கட் ஷாட்கள். இவை மட்டும்தான் ராஸ் டெய்லரின் ஆட்டத்தில் நிறைந்து இருக்கும். இதுதான் ராஸ் டெய்லரின் மீதான பிரமிப்பை இன்னும் கூடுதல் ஆக்குகிறது.