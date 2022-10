Roger Binny: குட்டி கோஸ்ட்; வேர்ல்டு கப் ஹீரோ; பிசிசிஐ தலைவராக ரோஜர் பின்னி என்ன செய்யப்போகிறார்?

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் பிறந்த பின்னி கர்நாடக ரஞ்சி அணிக்காக தன்னுடைய கிரிக்கெட் கரியரைத் தொடங்கினார். பேட்டிங், பௌலிங், ஃபீல்டிங் என மூன்றிலும் பின்னி அசத்த இந்திய அணியின் கதவு அவருக்காகத் திறந்தது. 1979ம் ஆண்டு இந்திய அணிக்காக முதன்முதலில் களமிறங்கினார். இம்ரான் கான் போன்ற பாகிஸ்தானின் முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களை எதிர்த்து அவர் அடித்த 46 ரன்கள் அவருடைய திறமைக்கான உத்தரவாதத்தை வழங்கியது. அதன் பின்பு இந்திய அணியின் முக்கியமான தருணங்களில் எல்லாம் பின்னியின் பெயர் இருந்தே ஆக வேண்டும் என்ற எழுதப்படாத விதி உருவானது.

'Once upon a time, there lived a ghost' என்று கபில்தேவ் தன்னுடைய ஆல் ரவுண்டர் திறமையால் இந்திய அணியை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கையில், குட்டி கோஸ்டாக வலம் வந்தவர் பின்னி. துவக்க வீரர், மிடில் ஆர்டர் வீரர், அதிரடி வீரர், விக்கெட்டுகள் விழாமல் நிலைத்து நின்று ஆடும் வீரர் என்று பேட்டிங்கில் பல அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் பின்னி. பந்துவீச்சிலும் போட்டியின் ஆரம்பத்தில் தற்போதைய புவனேஸ்வர் குமார் போல இரண்டு பக்கங்களிலும் பந்தை ஸ்விங் செய்வதில் வல்லவர் இவர்.