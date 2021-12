டேவிட் ஷெப்பர்ட்: 80ஸ், 90ஸ் கிட்ஸின் ஃபேவரைட் அம்பயர் - களத்தில் இவரின் ஒற்றைக் கால் ஜம்ப் எதற்காக?

தனது நண்பர் கொடுத்த ஆலோசனையின் பேரில் அம்பயர் ஆன ஷெப்பர்ட் முதலில் கவுன்ட்டி போட்டிகளில் அம்பயராக செயல்படத் தொடங்கினார். கூர்மையான அம்பயரிங் வேலைக்கு அப்போது இருந்த டிமாண்ட் காரணமாக சீக்கிரமாகவே சர்வதேச போட்டிகளுக்கு வந்து விட்டார் ஷெப்பர்ட். 1983-ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை தொடரின் அம்பயர்களில் ஒருவராக இருந்த இவர், 1985ம் ஆண்டு, தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அம்பயராகப் பணியாற்றினார். பார்க்க அன்பானவராக, அப்பாவியாகத் தெரிந்தாலும் அம்பயரிங் என்று வந்துவிட்டால் ஸ்ட்ரிக்டான ஹெட் மாஸ்டர் ஆகிவிடுவது இவரது வழக்கம்.

பவுண்டரி காட்டும்போது மென்மையாகப் பூக்களை வருடுவது போல இருக்கும் இவரது விரல்கள், அவுட் கொடுக்கும் போது 'ஓடு வெளியே' என்னும் தோரணையில் மிரட்டுவதுபோல மேலே எழும். கங்குலி ஒரு முறை நடு பிட்ச்சில் ஓடி வரும் போது, வர்ணனையாளருக்கு ஈடாக சத்தமாக, "off the pitch please" என்று சத்தமாக ஒலித்தது இவரின் குரல்.