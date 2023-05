Jadeja: "Upstox-க்குக் கூட நான் சிறப்பாக விளையாடியது தெரிகிறது. ஆனால், ரசிகர்களுக்கு..."- ஜடேஜா

கடைசி ஓவர் வரை பரபரப்பாகச் சென்றுகொண்டிருந்த ஆட்டத்தில் CSK-வின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் குஜராத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 157 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதில், ஜடேஜா பேட்டிங்கில் 16 பந்துகளில் 22 ரன்களும், பந்துவீச்சில் 4 ஓவர்களில் 18 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இதனால், போட்டி முடிந்த பிறகு ஜடேஜாவுக்கு அப்ஸ்டாக்ஸின் 'மதிப்புமிக்க வீரர் விருது (Upstox Most Valuable Asset Of the Match)' விருது வழங்கப்பட்டது.