Ashes: "விளையாட்டின் ஆன்மா குறித்துப் பேசத் தேவையில்லை!"- பேர்ஸ்டோ விக்கெட் சர்ச்சை குறித்து அஷ்வின்

ஒரு பேட்ஸ்மேன்தான் பந்து கீப்பரிடம் சென்று செட்டில் ஆகிவிட்டதா என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். ரஞ்சி போட்டிகளிலெல்லாம் பேட்ஸ்மேன் விக்கெட் கீப்பரின் அனுமதியைப் பெற்றுதான் க்ரீஸை விட்டே வெளியே வருவார்கள். ஆட்டத்தைத் தொடங்கும்போது அம்பயர் 'Let's Start' எனச் சொல்லி ஆரம்பித்து வைப்பார். அதேமாதிரி, ஒவ்வொரு ஓவர் முடிகையிலும் That's Over என்பார். அப்போதுதான் பந்து 'Dead' ஆகும். ஆனால், இங்கே ஆஷஸ் சர்ச்சையில் அம்பயர் 'over' என்றே சொல்லவில்லை.