டிராவிட் எனும் ஃபேன்டஸி; கிரிக்கெட்டின் பேரதிசயம்! | Happy Birthday Dravid

நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையை கொண்டாடும் நாம்... ஆசை என்பதை தவறானதாகச் சித்தரிக்கும் நாம்... பல ஆசைகளின் தொடக்கமே அந்த நம்பிக்கைதான் என்பதை மறந்துவிடுகிறோம். "The starting point of all achievement is desire" என்பார்கள். அந்த desire - நம் திறமையின் மீதான நம்பிக்கையால் எழுவதே!