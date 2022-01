இரண்டு கைகளாலும் பந்துவீசும் தமிழக ஸ்பின்னர்; ஆடுவது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு!பின்னணி என்ன?

ஆனால், ஆஸ்திரேலிய அண்டர் 19 அணியில் அந்த பிரச்னை இருக்கப்போவதில்லை. ஏனெனில், நிவேதன் இரண்டும் கலந்த பேக்கேஜ். இவரால் இரண்டு கைகளாலும் பந்துவீச முடியும். தன் right arm off spin மூலம் இடது கை பேட்டர்களைப் பந்தாடுவார். left arm finger spin மூலம் right hander-களை நிலைகுலையச் செய்வார். சுருங்கச் சொன்னால், இவர் அஷ்வினும் ஜடேஜாவும் சேர்ந்து செய்த ஒரு கலவை.

அவர்கள் பேட்டிங் செய்வார்களே என்று கேட்டால், அதற்கும் நிவேதனால் பதில் சொல்ல முடியும். அட, இவர் ஓப்பனிங் பேட்டர் வேறு! ஆக, 22 யார்டுக்குள் பல்வேறு ஜாலங்களை நிகழ்த்துக்கூடிய அசத்தல் ஆல்ரவுண்டர் இவர்!