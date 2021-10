அற்புதங்களுக்கான காலக்கெடு!

போன சீசனில் ‘நிச்சயமாக இல்லை’ என ஓய்வு குறித்து தோனி சொன்னதில் இருந்த உறுதி இந்த வருடம் அவர் வார்த்தைகளில் இல்லை. ‘அணிக்கு அவரின் பேட்டிங் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது’ என்பதை அவருமே உணர்ந்திருக்கிறார். ‘என்னைப் பற்றி இனி யோசிக்க முடியாது. அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கான அணியை உருவாக்க மெனக்கெடவேண்டும்’ என அவர் சொன்னதன் காரணமும் இதுதான். ‘என்னை எப்போதோ ப்ளேயிங் லெவனிலிருந்து தூக்கியிருக்கவேண்டும். ஆனால் அணி நிர்வாகம் தொடர்ந்து என்னைத் தாங்கிப் பிடித்தது’ என வென்றபின் சொன்னார் மொயீன் அலி. ஒரு சீசன் ஆடிய மொயீனுக்கே இந்த வெளியென்றால் சென்னைப் பெயரை உலகமெங்கும் முணுமுணுக்க வைத்த தோனியை அணி நிர்வாகம் நிச்சயம் விட்டுத்தராது. ஆனால் டெஸ்ட்டில் சட்டென ஓய்வு பெற்றது, ஒரே ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோவில் ஒட்டுமொத்தமாக விலகியது என கிரிக்கெட்டில் களத்தைப்போல நிஜத்திலும் தோனி தன்னிச்சையாக முடிவெடுப்பவர். வெற்றியோடு தலைநிமிர்ந்து வெளியேற அவர் விரும்பக்கூடும்.



மனிதர்களுக்கு இயலாத விஷயம் எது? 1911-க்கு முன்புவரை அது தென் துருவத்தைத் தொடுவதாய் இருந்தது. 1953 வரை அது எவரெஸ்ட் உச்சியை அடைவதாய் இருந்தது. ஆனால் என்றென்றும் மனிதர்களுக்கு முடியாதது ரொம்பப் பிடித்தவர்களுக்கு விடைகொடுப்பதுதான். தோனியே முடிவெடுத்து கிரிக்கெட்டை விட்டாலொழிய கிரிக்கெட் அவரை விடப்போவதில்லை. ஆனாலும் இனியொருமுறை அவரை களத்தில் அழுத்தத்தை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் கோப்பை வெல்லும் கேப்டனாக, யார்க்கர்களை சிக்ஸர்களாய் சிதறடிக்கும் பினிஷராக, மைக்ரோநொடியில் பெயில்ஸைத் தூக்கும் கீப்பராகப் பார்க்கமுடியாதோ என்பதுதான் இப்போதும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அழுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. அவர் நிறையவே சொதப்புகிறார் எனத் தெரிந்திருந்தும் எல்லாரும் பாய்ந்து பாய்ந்து முட்டுக்கொடுப்பது அவருக்கு விடைகொடுக்க முடியாமல்தான். இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது. போன தலைமுறைக்கும் இந்தத் தலைமுறைக்குமான கிரிக்கெட் உரையாடலின் கடைசிக் கண்ணி தோனிதான். திருவிழாவில் தோள்மீதேறிப் பார்த்த பிரமாண்ட கட் அவுட் அது. அந்தக் கண்ணி அறுபடப் போகும் பதற்றம்கூட. ‘I was hoping to pulloff one last surprise’ என அவெஞ்சர்ஸில் அயர்ன்மேன் சொல்லுவதைப் போலத்தான் இப்போது தங்கள் கிரிக்கெட் சூப்பர்ஹீரோவிடம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள். கடைசியாய் ஒருதடவை அந்த அற்புதம் நடக்கக்கூடும், தோனியின் உடலும் மனதும் இசைவுகொடுத்தால்!



‘எங்கோ ஒரு மூலையிலிருந்து வந்த சாமானியன் இந்தியாவின் முகமாக மாறமுடியும்’ எனப் பாடமெடுத்த தோனிதான், ‘வெற்றி பெற நீங்கள் அனுபவமும் ஆதரவும் பெற்றவராய் இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை’ என சாதித்த தோனிதான் இப்போது, ‘வாழ்க்கை கொடுக்கும் அடிகளைப்போல வேறு யாரும் கொடுத்துவிட முடியாது. ஆனால் எவ்வளவு அடிவாங்குகிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, அதைத்தாண்டி அடுத்தது என்ன என்பதை நோக்கி நகர்ந்து சென்றுகொண்டே இருக்கவேண்டும்’ என ராக்கி பட வசனத்தை நிஜத்தில் காட்டி நிதர்சனத்திற்குப் பழக்கப்படுத்துகிறார். முந்தைய பாடங்களை ஏற்றுக்கொண்டதைப் போல இதையும் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகவேண்டும்.



அடுத்த ஐ.பி.எல்லுக்குள் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். ஆனால் உலகின் ஆதிகுடி தோன்றிய அதே ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில்தான் உலகின் முதல் மலையும் வீற்றிருக்கிறது. பரிணாமத்தின் அத்தனை கோடி மாற்றங்களையும் அமைதியாய் தூரத்திலிருந்தபடி பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது அந்த மாமலை. கிரிக்கெட் உலகைப் பொறுத்தவரை தோனிதான் அந்த மாமலை. மாமலை போற்றுதும்!