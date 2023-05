IPL 2023 Daily Round Up: தோனிக்குப் பிறகு CSK-வின் கேப்டன் முதல் `இது வேண்டாம்'- பௌலரின் முடிவு வரை

ஸ்டோரியும் கமென்ட்டும்:

விராட் கோலி தனது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டோரியை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் "Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is the perspective, not the truth." என எழுதப்பட்டுள்ளது. இது, கி.பி 161 முதல் கி.பி 180 வரை ரோமானியப் பேரரசை ஆட்சி செய்த மார்கஸ் ஆரேலியஸின் புகழ்பெற்ற வரிகள் ஆகும்.