IPL 2023 Prize Money: மேக்ஸ்வெல்லுக்கு ரூ.1 லட்சம்; துபேவுக்கு எவ்வளவு? ஐ.பி.எல் பரிசுத் தொகைகள்!

அதேபோல் அதிக பவுண்டரிகளை அடிக்கிற வீரர்களுக்கு ‘on the go 4 விருதும், பெரிய சிக்ஸர் அடிக்கும் வீரர்களுக்கு ‘Beyond the boundary longest six of the match’ விருதும், சிறந்த கேட்ச் பிடிப்பவர்களுக்கு ‘Active Catch of the Match’ விருதும் வழங்கப்படுகிறது. கடைசியில், போட்டியில் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வீரருக்கு ‘Player of the Match’ என்ற விருது கொடுக்கப்படும். இந்த ஏழு விருதுகளுக்கும் பரிசுத்தொகை தலா ஒரு லட்ச ரூபாயைப் பெறுவர்.