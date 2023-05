IPL 2023 Daily Round Up: `மும்பைகூட பைனல்ஸ் வேண்டாம்'- பிராவோ பேட்டி முதல் மாம்பழ சர்ச்சை வரை!

ஜடேஜாவுக்கு என்ன தான் ஆச்சு!

கடந்த சில வாரங்களாக ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கும், சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்திற்கும் இடையே சில பிரச்னைகள் இருந்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் பேச்சு அடிபடுகிறது. கடந்த 21 ஆம் தேதி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், "Karma will get back to you, sooner or later it surely will." என்ற வாசகத்தைப் பதிவிட்டிருந்தார். இதுவும் சற்று சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. குஜராத் அணியுடனான போட்டிக்குப் பின்னர், 'போட்டியில் மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரர்' என்ற விருதை அப்ஸ்டாக்ஸ் நிறுவனம் ஜடேஜாவிற்கு வழங்கியது. இதைக் குறிப்பிட்டு ட்வீட் செய்த ஜடேஜா, "அப்ஸ்டாக்ஸுக்கு தெரிகிறது, ஆனால் சில ரசிகர்களுக்கு தெரியவில்லை" என நகைச்சுவையாக பதிவிட்டிருந்தார். 'நான் பேட்டிங் செய்யும்போது, ரசிகர்கள் "தோனி..! தோனி..!" எனவும் கோஷமிடுவதையும், நான் அவுட் ஆக வேண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள்' என ஏற்கனவே பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தார்.