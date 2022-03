இன்சமாம் எனும் இன்ஸ்பிரேஷன்: நிஜமாகவே ரன் அவுட்தான் இவரின் அடையாளமா? தரவுகள் சொல்லும் வேறு கதை!

இப்போது நான் சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் பார்த்துக்கூட, இன்சமாம் இவ்ளோ ஓடியிருக்கிறாரா என்று நீங்கள் அதிர்ச்சியாகலாம். அதை பெரிய விஷயம் என்று நான் சொல்லவில்லை. அவரும் மற்றவர்கள் அளவுக்கு ஓடியவர்தான் என்பதைப் புரியவைக்கத்தான் சொன்னேன். அந்த உடம்பு எந்த வகையிலும் அவருக்குத் தடையாக இருக்கவில்லை. 17 வருடம் பட்டையைக் கிளப்பியிருக்கிறார். என்னைப் போல் இருந்தவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கிறார். ரன் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்லை, மற்றவர்கள் கலாய்த்தாலும் பரவாயில்லை என்று பேட் எடுத்து ஆடவைத்திருக்கிறார். ஓடவைத்திருக்கிறார்.

Inzamam is an Inspiration. Thank You Inzi!