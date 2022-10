IND vs PAK: மீள முடியாத இடத்திலிருந்து கம்பேக் கொடுத்த இந்தியா; மீட்டெடுத்த சேஸ் மாஸ்டர் கிங் கோலி!

ராஃப் வீசிய 19-வது ஓவர்தான் விண்டேஜ் கோலியின் மறு அவதாரத்தைக் நினைவூட்டியது. எந்த ராஃபின் பந்துகளை எதிர்கொள்ளத் திணறினார்களோ, அதே ராஃபின் இறுதி இரண்டு பந்துகளை லாங் ஆனிலும், ஃபைன் லெந்திலும் சிக்ஸர்களாக்கி சப்த நாடியையும் ஒடுங்கச் செய்தார் கோலி. ஆஸ்திரேலியாவும் அவரது இன்னொரு குகை என இன்னுமொருமுறை இந்தப் போட்டியில் நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது. 'King is Back to the throne' எனச் சொல்லாமல் சொல்ல வைத்தன அந்த இரு ஷாட்களும்.