IND vs SL: கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்ரேயாஸ், ஃபயர் பும்ரா... ரோஹித் தலைமையில் வெற்றிக் கொடி கட்டும் இந்தியா!

இதே போன்ற மைதானங்களில் பிட்ச்சை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் 'taking pitch, out of the equation' மனநிலையோடு வீசியாக வேண்டும். அதை பும்ரா கணகச்சிதமாகச் செய்திருந்தார். கடைசி செஷனில் மின்னொளியில் பிங்க் பந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆன போது அதைப் பயன்படுத்தியும் விக்கெட் வீழ்த்தினார். மற்ற சமயங்களில் பேட்ஸ்மேனை வற்புறுத்தி ஆட வைக்கும் வகையில் யார்க்கர்களையும் ஸ்லோயர் ஒன்களையும் ஷார்ட் பிட்ச் டெலிவரிக்களையும் வீசி விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருப்பார்.