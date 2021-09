ரவிசாஸ்திரியை ஆதரிக்கும் கங்குலி... சர்ச்சை பேட்டிகளால் கொதிக்கும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் நிர்வாகம்!

இந்த மாத இறுதியில் லண்டனுக்கு செல்லவுள்ள கங்குலி, அங்கு இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் போர்டு அதிகாரிகளை சந்திப்பாரா எனக் கேட்டதற்கு நேரடியாக பதில் அளிக்க மறுத்திருக்கிறார். அத்தோடு ரவி சாஸ்திரியின் புத்தக அறிமுக விழா குறித்தோ, அதில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் குறித்தோ, அணிக்குள் கொரோனா தொற்று பரவியதற்கு இந்த நிகழ்ச்சியே காரணம் என எழுந்துள்ள விமர்சனம் குறித்தோ கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கங்குலி நேரடியாக பதில்தரவில்லை. அதேசமயம், “இத்தகைய சூழ்நிலையில் யாரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது” என ரவி சாஸ்திரிக்கு ஆதரவாகவே பேசியிருக்கிறார்.

நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறுவதற்கு முந்தைய நாள், அதாவது செப்டம்பர் 1 அன்று ரவி சாஸ்திரி எழுதிய ‘Stargazing: The Players in My Life’ என்ற புத்தகத்தின் அறிமுக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணியைச் சேர்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதன்பிறகு செப்டம்பர் 5 அன்று சாஸ்திரிக்கு கொரொனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் அவரோடு நெருக்கமாக இருந்த பெளலிங் பயிற்சியாளர் பரத் அருண், ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் ஸ்ரீதர் மற்றும் பிசியோ நிதின் பட்டேல் ஆகியோர் தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டனர். அடுத்த நாளே பரத் அருணுக்கும், ஸ்ரீதருக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. செப்டம்பர் 9 அன்று, அதாவது ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டிக்கு முந்தைய நாள் இந்திய அணியின் துணை பிசியோதெரபிஸ்டான யோகேஷ் பார்மருக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பது தெரிய வந்தது. இதன் பின்னரே வீரர்கள் கலக்கம் அடைந்திருக்கின்றனர்.