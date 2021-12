Ashes: முதல் பந்திலிருந்தே வீழத்தொடங்கிய இங்கிலாந்து - காபாவில் மீண்டும் கோட்டை கட்டும் ஆஸ்திரேலியா!

இங்கிலாந்தின் நிலைமைதான் படுமோசமாக இருக்கிறது.

"நாசீர் ஹுசைனின் கொடுங்கனவு ஒன்று நிஜத்தில் அரங்கேறியதை போலவே அந்த டாஸ் முடிவு இருந்தது. ஆனால் அந்தத் தோல்விக்கு டாஸ் மட்டுமே காரணமாக அமையவில்லை. இங்கிலாந்தின் Execution லும் பிரச்சனையிருந்தது" என Out of My Comfort Zone என்ற புத்தகத்தில் அந்த 2002 ஆஷஸ் பற்றி ஸ்டீவ் வாஹ் கூறியிருப்பார். அதேதான் இங்கேயும். ஜோ ரூட் டாஸில் தோற்றதும் சொதப்பலுக்கு ஒரு காரணம்தானே தவிர அதுமட்டுமே காரணம் இல்லை. இங்கிலாந்து மீண்டு வருமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.