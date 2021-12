Ashes: 68 ஆல் அவுட், நூற்றாண்டு காணாத அவமானம்... ஆஷஸை இழந்த இங்கிலாந்து!

'Too many Wholes in the Ship' என அடைக்க முடியாத அளவுக்கு கப்பலில் ஓட்டை விழுந்துள்ளது. சென்னை அணி 2020 ஐ.பி.எல் சீசனில் கடுமையாக சொதப்பிய போது கேப்டன் தோனி பேசிய வார்த்தைகள் இது. கிட்டத்தட்ட இங்கிலாந்தும் ஜோ ரூட்டும் இப்போது அந்த நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள். "எங்கே பிரச்னை இருக்கிறதென எங்களுக்குத் தெரியும். அதை சரி செய்து அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் கடுமையாக முயன்று வெற்றியை நோக்கி நகர்வோம்" என ஜோ ரூட் பேசியுள்ளார். ஓட்டைகள் அடைபடுமா?