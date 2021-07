டெனிஸ் லில்லி... ஈவு இரக்கமின்றி பேட்ஸ்மேன்களை வேட்டையாடிய அதிவேக வேட்டைக்காரன்!

நியூசிலாந்து அணியின் ஜாம்பவான் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி எப்போது எல்லாம் சோர்வடைகிறாரோ அப்போது எல்லாம் தனக்குத்தானே இந்தக் கேள்வியை கேட்டுக் கொள்வாராம். "What would Lille do?". இந்த இடத்தில் லில்லி என்ன செய்திருப்பார். அதற்கு ஹாட்லியே பதிலும் சொல்லிக் கொள்வாராம். அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்திருப்பார். ஆனால் நிச்சயமாக விட்டுக் கொடுத்திருக்க மாட்டார். கிரிக்கெட்டில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு என்று சிறிதும் இடம் விட்டுக் கொடுக்காத வீராப்பு வீரனின் பிறந்தநாள் இன்று.

Happy Birthday Dennis Lillee