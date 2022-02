கிரிக்கெட்... சேசிங் #MyVikatan

இது நடந்த வருடம் 1988... நான் அப்போதுதான் கல்லூரிக்குள் நுழைந்திருந்தேன்.

அன்றைய நாளில் நான் வசித்த ஊரில் (பெருங்களத்தூர்) நிறைய விளையாட்டுத் திடல்கள் இருந்தன. அன்றைய தேதியில் ஊரும் இன்றளவு போல் அவ்வளவாக பெரியதாகவில்லை. ஊருக்குள் பல குழுக்கள் அவரவர்க்கு என தனி கிரிக்கெட் அணி வைத்திருந்தன.

அவரவர் அணிக்கு உரிய விளையாட்டு திடல்கள் (home ground), அணித் தலைவர், திடல்களில் அவ்வப்போது போட்டிகள் என இருந்த காலம். சனி/ஞாயிறு கிழமைகளில் நிறைய கிரிக்கெட் போட்டிகள் (டென்னிஸ் பந்து , கார்க் பால், தோல் பந்து என வகை வகையாக) ஊர் முழுதும் இருக்கும்.

குண்டுமேடு, பெரிய ஏரி பிட்ச்(!), பீர்க்கன்கரணை ஏரி பிட்ச், இரணியம்மன் கோவில் பிட்ச் என, திடல்களுக்கு அவை இருந்த இடத்தை வைத்தே பெயரும் (!) உண்டு... பெருமையும் உண்டு.

இருப்பினும், சில சமயங்களில் எமது ஊர் வேறோர் ஊருடன் விளையாட வேண்டிய போட்டி ஏதாவது வரும். அதற்காகவே அனைத்து அணிகளில் இருந்தும் திறமையானவராக இருப்பவராக 11 பெயர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, பொதுவாக ஒரு டீம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த அணியானது அருகாமை ஊர்களில் உள்ள டீம்களை போட்டியில் சந்திக்கும். இந்த அணியில் 30 வயதுக்காரர்கள் , 20 வயது, 15-18 வயது என பற்பல தலைமுறை சார்ந்த வீரர்கள் இருந்தார்கள்.

தமிழ் நாடு கிரிக்கெட் வாரியம் சென்னையில் அன்றைய நாளில் லீக் நடத்தியது (இன்றும் நடக்கலாம்). ஒன்று முதல் ஐந்து வரை என லீக் டிவிஷன் இருந்தது. 5வது டிவிசனில் ஒரு அணி நுழைந்து வெற்றிக்கு ஏற்ப நான்கு, மூன்று என்று உயர்ந்து முதல் டிவிஷன் வரை வர முடியும். அவ்வாறு முன்னேறவில்லை எனில் இருக்கும் இடத்திலேயோ, அல்லது மாறாக இருக்கும் நிலையினின்று இறக்கி விடப்பட்டோ லீகில் நுழைந்த அணி திணற வேண்டியிருக்கும்.

5வது டிவிசனில் நுழைவுத் தேர்ச்சியாக அக்காலத்தில் ஒரு தகுதி போட்டி இருந்தது. அதற்கு "ரங்காராவ் போட்டி" என்று பெயர். அது வருடா வருடம் நடக்கும் போட்டி. ஒரு சுழலும் கோப்பை போல. அதை வெற்றி பெறும் அணி, டிவிஷன் ஆட அங்கீகரிக்கப்பட்டு 5வது டிவிஷனில் நுழையும்.

அன்றைய தேதியில் பெருங்களத்தூர் அணியானது வருடா வருடம் முயன்றும், டிவிஷனில் நுழைய முடியவில்லை. ரங்காராவ் கோப்பை எட்டாக்கனியாகவே எங்களுக்கு இருந்தது. தரமான பலர் இருந்த எங்கள் அணியில், லீக் ஆடாத வருத்தத்தில் பலர் இருந்தனர். காரணம் - லீக்கில் நுழையாது மாவட்டம் / மாநிலத்திற்கு விளையாட முடியாது.

அப்போது, புளு ஸ்டார் கிரிக்கெட் சங்கம் என ஒன்று சென்னையில் செமி-லீக் போட்டிகள் நடத்தியது. அணிக்கு 30 ஓவர்கள் என ஆட்டத்திற்கு 60 ஓவர்கள் என்ற கணக்கில், ஒரு நாள் போட்டிகளாக இப்போட்டிகள் நடந்தன. லீகில் தகுதி பெறாதார் மட்டுமே ஆட வேண்டும் என்பது அதன் "எழுதாத விதி". {இதை மீறி ஆடியவர் உண்டு. Rules are meant to be broken }.

புளு ஸ்டார் நடத்திய ஆட்டங்கள், லயோலா - A, லயோலா - B , மெரீனா, சட்டக் கல்லூரி, பச்சையப்பன் கல்லூரி, நந்தனம் கலை போன்ற மைதானங்களில் நடக்கும். அனுபவம் பெறுவதை முன்னிட்டு, புளு ஸ்டார் போட்டியில் அந்த வருடம் எங்கள் ஊர் அணி முதல் முதலாக பங்கு பெற்றது.

இங்கு எழுதி இருப்பது, அப்போட்டியில் நாங்கள் ஆடிய ஒரு மேட்ச் பற்றியது. அன்று எங்கள் அணியின் சொத்து இரண்டு bat, மூன்று ஜோடி batting pad, மூன்று ஜோடி gloves என்பதே. அதில் பாதி நைந்து இருக்கும். அந்த இரண்டு பேட்டில் ஒரு மட்டையோ, தோல் எனப்படும் Parchment வேயப்பட்ட, re-handle செய்யப்பட்ட பழைய BDM bat... சில சமயம், Buckle வைத்த ஏதாவது ஒரு batting pad பிய்ந்திருக்கும் பிரயோசனப் படுத்த முடியாதபடி. விக்கெட் மாறி மாறி விழ, அவுட்டாகி வரும் பேட்ஸ்மேனின் காற்பட்டைகளை களைந்து புதியதாக ஆட வருபவன் அவற்றை பூண்டு ஆட வேண்டி வரும். Umpire டென்ஷனாகி விடுவார்.

முதல் மேட்சை ஒருவாறு ஜெயித்து விட்டோம். இரண்டாவது மேட்ச் மிக மோசமான தோல்வி நிலையில் இருந்து Tie ஆனது!!

இதனால், மூன்றாவது மேட்ச் வாழ்வா தாழ்வா மேட்ச். அதை ஜெயித்தால் தான் எங்களுக்கு கால் இறுதிக்கு வாய்ப்பு. நாங்கள் சந்திக்க இருந்த எதிரணியினரோ, மிக மிக வலுவான டீம். போதாததற்கு அவர்கள் முந்தைய வருடத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர்கள். அவர்கள் ஸ்கோர்களை செய்தித்தாளில் பார்த்தால் அவை யாவும் 30 ஓவருக்கு 180 அல்லது 200 என இருக்கும் (அன்றைய தேதியில் ஓவருக்கு 5 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தால் அது பெரிய சாதனை, வெற்றி 90% நிச்சயம்).

இந்த சூழலில், அந்த குறிப்பிட்ட மூன்றாவது மேட்ச் லயோலா - A திடலில் வந்தது. எங்கள் அளவில் அது "லகான்" திரைப்படம் மாதிரியான மேட்ச். அதன் மகத்துவம் அறிந்து பார்ப்பதற்கு ஊரில் இருந்து பலர் வந்திருந்தனர். அப்போது எல்லாம், எங்கள் ஊரிலிருந்து நுங்கம்பாக்கம் போய் வர 10-14 ரூபாய் இருக்கும். அது அன்றைய தேதியில் பெரிய தொகை. அதை கொடுத்து, இந்த போட்டியை பார்க்க அநேகர் ஆவலோடு வருகை தந்தது களிப்பாகவும், அதே சமயம் ஜெயிக்க வேண்டுமே என கவலையாகவும் இருந்தது.

நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் இறங்கி, எங்கள் kitbagஐ (!) சுமையாய் சுமந்து நாங்கள் லயோலா கல்லூரியில் இருந்த அந்த திடலை அடைந்தோம். காலை 8:30 இருக்கும்....அங்கு....

வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டு, ஏதோ கார் கண்காட்சி போல் பளபளவென்று 10-12 "கார்கள்" இருந்தன. அனைத்தும் அவ்வணியின் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தவை. அவர்கட்கு சொந்தமானவை. தலைக்கு ஒன்றாக. அன்றைய தேதியில் இன்று போல் இந்தியாவில் வித விதமான கார்கள் இல்லை. அனால், அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள்.

ஒரு Datsun இருந்தது. மாருதி நிறுவனத்தின் Van நாலைந்து இருந்தது. பிரமிப்பாக இருந்தது. மேலும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர்க்கு உரிய bat, pad, gloves, helmets வைத்திருந்தார்கள். Helmetsஐ நாங்கள் அது வரை யாரும் போட்டு பார்த்ததே இல்லை. சினிமா நட்சத்திரம் போல் பார்த்தோம். அவர்கள் உடைகள் அன்று தைத்தது போல் மின்னின. Hot packல் பிரியாணி போன்ற உணவுகளை கொண்டு வந்திருந்தார்கள். (அம்மா எனக்கு ரவை உப்புமா, தயிர் சாதம் இலையில் கட்டிக் கொடுத்திருந்தாள்)

கேட்டதில், அவர்கள் அனைவரும் தனித் தனியாக தோல், உணவு விடுதி, ஆட்டோமொபைல்ஸ் என வர்த்தகம் வைத்திருந்தார்கள். மினெரல் வாட்டர் வைத்திருந்தார்கள். (நாங்கள் வீட்டில் இருந்து எலுமிச்சை தண்ணீர் கொண்டு வந்திருந்தோம்).

பலர் சளைக்காமல் ஆறடி இருந்தார்கள். நான் தோராயமாக அவர்கள் மார் அடி அளவு இருந்தேன்.

டாஸ் ஜெயித்து, முதலில் ஆடினார்கள்... பின்னி எடுத்தார்கள். எங்களால் அவர்களில் நால்வரை தவிர பிறரை வீழ்த்த முடியவில்லை. அதில் ஒருவன் 61 அடித்தான். அவன் under-19 colts ஆடியவன் என்றார்கள்....

அவர்கள் மொத்த ஸ்கோர் முப்பது ஓவர்களில் 153.

நொந்து விட்டோம். அது வரை எங்களை எதிர்த்து ஆடியவர்களின் ரன்கள் அந்த அளவு எந்த போட்டியிலும் இல்லை. எங்கள் முகங்கள் தொய்ந்து விட்டன. Body Language பார்க்க பரிதாமாக இருந்தோம்.

உணவு இடைவேளையின் போது அணியின் தலைவர் எங்களை நம்பிக்கை இழக்காது விளையாடச் சொன்னார்....இருப்பினும் குரல் கம்மி இருந்தது...

சேசிங்.

நான் வணங்கும் சாமியே , என் வரை பேட்டிங் வாராது இருக்க வேண்டும் என நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை...கையில் அடி என சொல்லி பேட்டிங்கில் இருந்து நழுவிடலாமா ? என்று கூட யோசித்தேன்..

எங்களது துவக்க ஆட்டக் காரர்கள் உயிரை பணயம் வைத்து ஆடினர். இருப்பினும் எதிர் அணியின் பௌலிங் ரொம்ப அசாத்தியமாக இருந்தது. முதல் 15 ஓவரில் வெறும் 60 மட்டுமே எடுத்திருந்தோம். 2 விக்கெட் இழப்பு. அடுத்த 15 ஓவர்களில் 94 எடுத்தால் வெற்றி…. ஓவருக்கு ஆறு ரன் என்று நினைத்தே பலருக்கு நகம் போன இடம் தெரியவில்லை.

எங்கள் அணியின் ஒரே நம்பிக்கை அந்த 4வது ஆட்டக்காரர். அவர் களம் இறங்கினார். அவர் கையில் - முன்பு சொன்ன அந்த Parchment மட்டை. ராமஸ்வாமி என்பது அவர் பெயர். சுருக்கமாக ராமா அல்லது ரமேஷ்.