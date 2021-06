WTC இறுதிச்சுற்று – 8: ஆஸியை அவர்கள் பாணியிலேயே டீல் செய்த இந்தியா! Border Gavaskar Trophy 2018-19

Also read:

இந்த மொத்தத் தொடரில் பல்வேறு வீரர்களிடையே பல வார்த்தை சீண்டல்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றாலும், அதில் மிக முக்கியமான குரலொன்று இந்திய விக்கெட் கீப்பிங் பொஷிஷனில் இருந்து ஒலித்துக்கொண்டே இருந்தது. தனது ரன் கணக்கை சிக்ஸர் மூலம் தொடங்கியதாக சென்ற பகுதியில் குறிப்பிட்டு முடித்த ரிஷப் பண்டின் குரல்தான் அது. “Come on ash, Come on ash” என்று பௌலர்களை உற்சாகப்படுத்துவதாகட்டும், “தற்காலிக கேப்டன்” என்று டிம் பெய்னை கலாய்த்ததாகட்டும், தன் குழந்தைகளுக்கு 'Babysitter' ஆக வர அழைத்த அதே பெய்னிற்கு தொடரின் வெற்றிக்கு பின் அவரின் குழந்தைகளுடன் புகைப்படம் எடுத்து வெளியிட்டதாகட்டும் இத்தொடர் முழுவதும் பல வேலைகளைப் பார்த்தார் பண்ட்.