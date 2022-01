டேனியல் வெட்டோரி: எல்லோராலும் ரசிக்கப்படும் பேராசிரியர்; நியூசிலாந்து அணியை ரசிக்க வைத்த தலைவன்!

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் போல ஆடும் தற்போதைய நியூசிலாந்து கலாச்சாரத்தை கட்டமைத்ததில் வெட்டோரியின் பங்கு அதிகம். எந்தவித பிரச்னையும் செய்யாமல் விளையாடும் அணிகளுக்கு ஜ.சி.சி வழங்கும் 'Spirit of the game' விருதைத் தொடர்ந்து இரண்டு முறை 2009 மற்றும் 2010ல் நியூசிலாந்து வென்றது. அப்போது அந்த அணியின் கேப்டனாக இருந்தவர் வெட்டோரி. தான் குறுக்கே வந்ததால்தான் எதிரணி வீரர் ரன் அவுட் ஆனார் என்று தானே ஒப்புக்கொண்டு அந்த வீரரின் அவுட்டுக்கு நடுவரிடம் முறையிடாமல் இருந்தவர். 2012ம் ஆண்டும் வெட்டோரி 'Spirit of cricket' விருதை வாங்கினார். மற்றொரு முறை பந்து dead ஆகிவிட்டது என தவறுதலாக க்ரீசை விட்டு வெளியேறிய இயன் பெல்லை வெளியேறச் சொல்லாமல் ஆட்டத்தைத் தொடரச் செய்த கேப்டன் வெட்டோரி.