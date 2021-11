ரவி சாஸ்திரி ரிப்போர்ட் கார்டு: கோப்பைகள் இல்லை, மீம் மெட்டீரியல் - இவை மட்டுமா இவரின் அடையாளங்கள்?

36 ஆல் அவுட் டு தொடர் வெற்றி!

ஆஸ்திரேலியாவை டெஸ்டில் இருமுறை வீழ்த்தியது, இங்கிலாந்தில் டெஸ்ட் தொடர் முன்னிலை, நியூசிலாந்தை, டி20 போட்டிகளில் 5-0 என வொய்ட்வாஷ் செய்து ஜெயித்தது, இலங்கை மற்றும் மேற்கு இந்தியத் தீவுகளை அவர்களது மண்ணிலேயே வீழ்த்தியது எனப் பல வெற்றிகளை உள்ளடக்கியதுதான், ரவி சாஸ்திரியின் பயணம். அதுவும் 2020 ஆஸ்திரேலியத் தொடரில், 36 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட் ஆனபோதும் கூட, வீரர்களின் மத்தியில், 'Wear this 36 like a badge and you will be a great team' என்ற நம்பிக்கை உரையாற்றி, தொடரை வெல்ல வைத்தது அவரது கோச்சிங் கரியரில் மணிமகுடம்.

சக்ஸஸ் ஃபார்முலா:

ரோஹித்தை டெஸ்ட் ஓப்பனராக்கியது, பும்ராவை இந்திய டெஸ்ட் அணியின் டிரம்ப் கார்டாகக் கண்டறிந்து அவரை பௌலிங் கோச் பரத் அருணுடன் சேர்ந்து பட்டை தீட்டி, பௌலிங் படையின் பிரம்மாஸ்திரமாக உருவெடுக்க வைத்தது, சஹால் - குல்தீப் ஸ்பின் கூட்டணியை உருவாக்கியது என அணியின் ஒவ்வொரு வீரரையும் அவர்களுக்கான இடங்களில், பொருத்தியது அவரது சக்ஸஸ் ஃபார்முலா.

அணிக்கு என்ன தேவை, எங்கே தவறுகிறோம் எனக் கண்டறிந்து தோல்வியிலிருந்து அணியை சாம்பலில் இருந்து உயிர்த்தெழும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையாக மீண்டெழச் செய்து, பலமுறை சிறகு விரிக்க வைத்திருக்கிறார். குறிப்பாக, ரெட் பால் கிரிக்கெட்டில், இந்தியா இவரது வரவுக்கு முன்னதாக இருந்த நிலையினை எண்ணிப் பார்த்தாலே கடந்த டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில், இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறியதே எவ்வளவு பெரிய சாதனை என்பது விளங்கும்.