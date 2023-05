Dhoni: `அன்புடன் தோனி!' - ஒரு மனிதனும் கோடி ரசிகர்களும்! - ஒரு சேப்பாக்க அனுபவம்

இல்லையெனில், 'We want Dhoni...we want Dhoni...' என ஆர்ப்பரிக்கத் தொடங்கிவிடுவார்கள். அதற்கேற்ப களத்திலிருக்கும் பேட்டர் தன் விக்கெட்டை எவ்வளவு விரைவாக எதிரணி பந்துவீச்சாளரிடம் இழக்கிறாரோ, அவருக்கு அத்தனை பெரிய ராஜ மரியாதை நிச்சயம் உண்டு. ஜடேஜாவே இதைப்பற்றி டெல்லிக்கு எதிரான போட்டிக்குப் பிறகு பேசியிருந்தாரே, 'நான் 7 வது பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கும் போது ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்து தோனி... தோனி... என ஆராவாரம் செய்கிறார்கள். நான் அவுட் ஆகினால் தோனியின் வருகைக்காக ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள்.' என ஜாலியாக வேதனைப்பட்டிருந்தார் ஜடேஜா. Rayudu also deal the same problem. மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் தோனியை நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ட்டில் வைத்துவிட்டு 8 ரன்கள் வேண்டும் என்ற சூழலில் சிக்சர் அடித்த துபே, சேப்பாக்கத்தில் கூடியிருந்த அத்தனை பேருக்கும் ஒரே நொடியில் பகையாளி ஆகிப்போனார். எழுத்தில் குறிப்பிடமுடியாத வார்த்தைகளால் துபேவுக்கு பல ரசிகர்களும் அர்ச்சனை செய்தனர். கடைசியாக தோனி வின்னிங் சிங்கிளை தட்டியவுடன்தான் அந்த மஞ்சள் படை ஆசுவாசமடைந்தது.