Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

`அரசு உதவி செஞ்சா இன்னும் சாதிக்க முடியும்' - வில்வித்தையில் முத்திரை பதிக்கும் மாணவி ஐஸ்வர்யா!

``இன்னும் அதிமாக நேஷனல், இன்டர்நேஷனல், ஒலிம்பிக் போட்டின்னு உயரணும். அதுதான் இப்போதையை இலக்கா வச்சுருக்கேன். தமிழக அரசு உதவி செஞ்சா இன்னும் பெரிய அளவுக்குப் போக முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்கு." - ஐஸ்வர்யா

