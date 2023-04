Published: Just Now Updated: Just Now

World Transplant Games-ல் 13 வயது சிறுவன்; இந்தியாவின் இளம் வீரர் என அங்கீகாரம்!

வருணுக்கு நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் இருப்பது 2019-ல் கண்டறியப்பட்டது. வருணின் தாய் தீபா தன்னுடைய ஒரு சிறுநீரகத்தை மகனுக்கு அளிக்க முன்வந்தார். பல மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பின்னர், சிறுநீரகம் ஒத்துப் போவதை உறுதிசெய்த பின், தாயின் சிறுநீரகம் வருணுக்கு மாற்றி வைக்கப்பட்டது.

News வருண் - தீபா! ( ORGAN India )